ARSENAL ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, Atletico Madrid'le görüşmelere başladı. İspanyol ekibinin bonservis bedeli ödemeyeceği yıldız futbolcuya senelik 10 milyon euro önerdiği ortaya çıktı. Teklifi değerlendiren ve daha önce Real Madrid forması da giyen 29 yaşındaki futbolcunun, tekrar La Liga'ya dönmek istediği iddia edildi.