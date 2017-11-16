 Mesut Özil Madrid yolunda – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Madrid yolunda

    <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a> Madrid yolunda
    ARSENAL ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, Atletico Madrid'le görüşmelere başladı. İspanyol ekibinin bonservis bedeli ödemeyeceği yıldız futbolcuya senelik 10 milyon euro önerdiği ortaya çıktı. Teklifi değerlendiren ve daha önce Real Madrid forması da giyen 29 yaşındaki futbolcunun, tekrar La Liga'ya dönmek istediği iddia edildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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