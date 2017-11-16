 Juve’nin aklı fikri Emre’de – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Juve’nin aklı fikri Emre’de

    Juve’nin aklı fikri Emre’de
    LİVERPOOL'UN Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can için uzun süredir temasta olan Juventus, bu oyuncu için açıklama yaptı. İtalyan ekibinin CEO'su Beppe Marotta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre'yi çok istediklerini belirtip, "Bonservis ödenmeden yapılabilecek lüks bir transfer olur. Transfer sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:54
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