İsveç İbra’yı istemiyor

İSVEÇ'İN Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesinin ardından tekrar milli takıma döneceği konuşulan Zlatan İbrahimovic için anket yapıldı. "Zlatan, milli takıma dönsün mü?" sorusuna cevap verenlerin yüzde 64'ü "Hayır" dedi. Yüzde 31, "Evet", yüzde 5 ise kararsız olduğunu söyledi.