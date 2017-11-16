 İsveç İbra’yı istemiyor – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    İsveç İbra’yı istemiyor

    İsveç İbra’yı istemiyor
    İSVEÇ'İN Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesinin ardından tekrar milli takıma döneceği konuşulan Zlatan İbrahimovic için anket yapıldı. "Zlatan, milli takıma dönsün mü?" sorusuna cevap verenlerin yüzde 64'ü "Hayır" dedi. Yüzde 31, "Evet", yüzde 5 ise kararsız olduğunu söyledi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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