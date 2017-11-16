Griezmann gerçeği

MANCHESTER United'ın uzun süredir gündeminde olan Antoine Griezmann'ın gönlündeki takım ortaya çıktı. Fransız basını, Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki forvetin, PSG'nin teklifini değerlendirdiğini yazdı. Haberde; Griezmann'ın PSG'yi tercih etmesinin nedeninin de daha fazla para kazanacak olmasına bağladı.