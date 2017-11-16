 Griezmann gerçeği – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Griezmann gerçeği

    Griezmann gerçeği
    MANCHESTER United'ın uzun süredir gündeminde olan Antoine Griezmann'ın gönlündeki takım ortaya çıktı. Fransız basını, Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki forvetin, PSG'nin teklifini değerlendirdiğini yazdı. Haberde; Griezmann'ın PSG'yi tercih etmesinin nedeninin de daha fazla para kazanacak olmasına bağladı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:55
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