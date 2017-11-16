Futbolun kalbi Antalya’da atacak

Türk futbolunun kalbi FIFEX'te atacak. Antalya'da 8-10 Ocak'ta yapılacak 'Futbol Endüstrisi Forum&Sergisi'nde; 600 pro lisans antrenörü, bin 500 A lisans antrenör, 500 oyuncu menajeri, 350 kulüp yönetici yer alacak. UEFA tarafından antrenörler ve teknik sorumlular için zorunlu tutulan gelişim semineri de, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Futbol Federasyonu (TFF) işbirliği ile bu çatı altında yapılacak. Seminerde, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da bulunacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek FIFEX'e UEFA Baş Teknik Sorumlusu Ioan Lupescu, Roma Kulüp Direktörü Francesco Totti, Barcelona eski teknik direktörü Luis Henrique gibi isimler de katılacak.