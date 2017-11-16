Birlikte çözeceğiz

Birlik Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yabancı için 2019’u işaret ettiğini belirterek, “Futbolun bütün paydaşlarıyla bu konuyu Türkiye’nin gündeminden düşürmek üzere bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz” dedi

MASLAK'TA bulunan Kulüpler Birliği binasında Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) aylık olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Antalya, Alanya ve henüz genel kurulu tamamlanmayan Karabük'ün temsilcileri yer almadı. Gündemde video hakem ve yabancı sınırının yanı sıra takımların altyapı yatırımları vardı. G.SARAY ve Birlik Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı futbolcu konusunda bir görüş getirdiğini ifade ederek, "Buradaki yabancı sayısının sınırlandırılmasını, aritmetik sınırlandırma olarak görmemek lazım. Bunun için de 'Neden dün çok uygun olan yabancı sayısı bugün uygun değil' konusuna eğildik. Yabancı futbolcu konusunda 2019 yılına kadar süremiz var ama bugün yapılacak hazırlık çalışmalarını bu zamana kadar sığdırmaya çalışacağız. Türk futbolu için en uygun çözümü bulmak üzere futbolun bütün paydaşlarıyla bu konuyu Türkiye'nin gündeminden düşürmek üzere bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz" bilgisini verdi.



ÇALIŞTAY DEVRE ARASI

YAPILAN kontratlar çerçevesinde belli bir süre içinde değişime uğraması gerektiğini söyleyen Özbek, "Bunu dikkate alarak kendi içimizde yabancı futbolcu envanterimizi çıkartıp hazırlığımızı yapacağız. Kesin bir tarih kararı vermedik ama devre arasına gelecek bir dönemde bu çalıştayı yapmayı planlıyoruz. 2019'a kadar bu işin çözülmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı görüş bildirdi. Bu süreyi kullanıp Türk futbolunun menfaatine olacak fikirler geliştirmek zorundayız" diye konuştu.



'Alt ligler için Cumhurbaşkanı en güzel fikri belirtti'

KULÜPLER Birliği Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alt liglerde yer alan kulüplere, Süper Lig ekiplerinin yardımı konusunda görüş belirttiğini vurgulayıp, yardıma hazır olduklarını söyledi. Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili en güzel fikri belirtti. Konuyu değerlendiririz, bize ulaşmış bir talep yok. Açıklık getirirlerse yapacağımız hiçbir şeyi esirgemeyiz" ifadelerini kullandı.



Spor yasası ve stopajda son rötuşlar

KBV olarak 'Sporda Şiddet Yasası' ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Dursun Özbek, "Spor Kulüpleri Yasası henüz çıkmadı. Bu manadaki çalışmalarımızı Spor Bakanlığımıza iletiyoruz. Önemli çalışmalardan bir tanesi vergi ile ilgili. Özellikle stopaj ile ilgili konularda. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaretimizde Kulüpler Birliği olarak kendisi bize böyle bir görevi tebliğ etmişti. Çalışmalarımızı yaptık ve Spor Bakanlığı'na ilettik. Bundan sonraki beklentimiz ivedilikle bakanlık nezdindeki gerekli çalışmaların yapılıp sonuç elde etmek" bilgisini verdi.



Gelecek sezon VAR

"Video Hakem uygulaması (VAR) için TFF ile görüşmeler çerçevesinde sezon sonunda ancak hazırlıkların biteceği görüşü hakim. Önümüzdeki sezon lig maçlarının video hakem uygulamasıyla oynanacağını bize söylemişlerdi. Kendi aramızda bunu tartıştık."