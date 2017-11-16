Birlikte çözeceğiz
Birlik Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yabancı için 2019’u işaret ettiğini belirterek, “Futbolun bütün paydaşlarıyla bu konuyu Türkiye’nin gündeminden düşürmek üzere bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz” dedi
ÇALIŞTAY DEVRE ARASI
YAPILAN kontratlar çerçevesinde belli bir süre içinde değişime uğraması gerektiğini söyleyen Özbek, "Bunu dikkate alarak kendi içimizde yabancı futbolcu envanterimizi çıkartıp hazırlığımızı yapacağız. Kesin bir tarih kararı vermedik ama devre arasına gelecek bir dönemde bu çalıştayı yapmayı planlıyoruz. 2019'a kadar bu işin çözülmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı görüş bildirdi. Bu süreyi kullanıp Türk futbolunun menfaatine olacak fikirler geliştirmek zorundayız" diye konuştu.
'Alt ligler için Cumhurbaşkanı en güzel fikri belirtti'
KULÜPLER Birliği Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alt liglerde yer alan kulüplere, Süper Lig ekiplerinin yardımı konusunda görüş belirttiğini vurgulayıp, yardıma hazır olduklarını söyledi. Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili en güzel fikri belirtti. Konuyu değerlendiririz, bize ulaşmış bir talep yok. Açıklık getirirlerse yapacağımız hiçbir şeyi esirgemeyiz" ifadelerini kullandı.
Spor yasası ve stopajda son rötuşlar
KBV olarak 'Sporda Şiddet Yasası' ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Dursun Özbek, "Spor Kulüpleri Yasası henüz çıkmadı. Bu manadaki çalışmalarımızı Spor Bakanlığımıza iletiyoruz. Önemli çalışmalardan bir tanesi vergi ile ilgili. Özellikle stopaj ile ilgili konularda. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaretimizde Kulüpler Birliği olarak kendisi bize böyle bir görevi tebliğ etmişti. Çalışmalarımızı yaptık ve Spor Bakanlığı'na ilettik. Bundan sonraki beklentimiz ivedilikle bakanlık nezdindeki gerekli çalışmaların yapılıp sonuç elde etmek" bilgisini verdi.
Gelecek sezon VAR
"Video Hakem uygulaması (VAR) için TFF ile görüşmeler çerçevesinde sezon sonunda ancak hazırlıkların biteceği görüşü hakim. Önümüzdeki sezon lig maçlarının video hakem uygulamasıyla oynanacağını bize söylemişlerdi. Kendi aramızda bunu tartıştık."
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:43
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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