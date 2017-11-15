 Türk kulübünden flaş karar! Satış yolu açıldı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Türk kulübünden flaş karar! Satış yolu açıldı

    Türk kulübünden flaş karar! Satış yolu açıldı

    Kulübü'ne yabancı ortak yolunun açılacağı yönündeki iddialar gerçek oldu. İzmir ekibi, bugün yaptığı genel kurulda şirketleşme kararı aldı. Kulüp bir şirket kuracak ve böylece hisselerini satışa çıkarabilecek.

    Maddi olarak zor günler geçiren 'ya bir Rus milyarderin talip olduğu iddia edilmişti.

    Karşıyaka'yı satın almayı planlayan fonun, takımın başına getirmeyi planladığı Hagi ve Popescu'nun İzmir'e gelerek temaslarda bulunması kulübün devredileceği söylentilerini kuvvetlendirmişti.

    GENEL KURUL'DA ŞİRKETLEŞME KARARI!

    Karşıyaka Spor Kulübü, bugün yaptığı genel kurulda şirketleşme kararı aldı. Bu kararın ardından kulüp bir şirket kurarak hisselerini satışa çıkarma olanağına kavuştu.Böylece yerli veya yabancı ortaklar kulüp hissesi alarak yönetimde söz sahibi olabilecek.

    Türkiye 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele deden Karşıyaka, 5 puanla son sırada yer alıyor.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türk kulübünden flaş karar! Satış yolu açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.