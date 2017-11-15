Türk kulübünden flaş karar! Satış yolu açıldı

Maddi olarak zor günler geçiren Karşıyaka'ya bir Rus milyarderin talip olduğu iddia edilmişti.



Karşıyaka'yı satın almayı planlayan fonun, takımın başına getirmeyi planladığı Hagi ve Popescu'nun İzmir'e gelerek temaslarda bulunması kulübün devredileceği söylentilerini kuvvetlendirmişti.

GENEL KURUL'DA ŞİRKETLEŞME KARARI!

Karşıyaka Spor Kulübü, bugün yaptığı genel kurulda şirketleşme kararı aldı. Bu kararın ardından kulüp bir şirket kurarak hisselerini satışa çıkarma olanağına kavuştu.Böylece yerli veya yabancı ortaklar kulüp hissesi alarak yönetimde söz sahibi olabilecek.



Türkiye 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele deden Karşıyaka, 5 puanla son sırada yer alıyor.