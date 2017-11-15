Türk kulübünden flaş karar! Satış yolu açıldı
Karşıyaka Kulübü'ne yabancı ortak yolunun açılacağı yönündeki iddialar gerçek oldu. İzmir ekibi, bugün yaptığı genel kurulda şirketleşme kararı aldı. Kulüp bir şirket kuracak ve böylece hisselerini satışa çıkarabilecek.
Maddi olarak zor günler geçiren Karşıyaka'ya bir Rus milyarderin talip olduğu iddia edilmişti.
Karşıyaka'yı satın almayı planlayan fonun, takımın başına getirmeyi planladığı Hagi ve Popescu'nun İzmir'e gelerek temaslarda bulunması kulübün devredileceği söylentilerini kuvvetlendirmişti.
GENEL KURUL'DA ŞİRKETLEŞME KARARI!
Karşıyaka Spor Kulübü, bugün yaptığı genel kurulda şirketleşme kararı aldı. Bu kararın ardından kulüp bir şirket kurarak hisselerini satışa çıkarma olanağına kavuştu.Böylece yerli veya yabancı ortaklar kulüp hissesi alarak yönetimde söz sahibi olabilecek.
Türkiye 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele deden Karşıyaka, 5 puanla son sırada yer alıyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:32
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Türk kulübünden flaş karar! Satış yolu açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.