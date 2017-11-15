Trabzonsporlu Durica, milli takıma veda etti
Bordo-mavililerin diğer Slovak futbolcularından Hubocan, ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kalırken, Matus Bero da 74. dakikada oyuna dahil oldu
Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Skrtel ve Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Linnes de 90 dakika forma giydi
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Jan Durica, Norveç'i 1-0 mağlup ettikleri özel maçın ardından gözyaşlarıyla milli takım kariyerini noktaladı.
?Anton Malatinsky Stadı'nda Norveç'i ağırlayan Slovakya, 90. dakikada Stanislav Lobotka'nın attığı golle 1 - 0 galip geldi.
?Trabzonspor'da forma giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Jan Durica, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, bu maçla birlikte milli takıma da veda etti. Durica'nın seremoni esnasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Trabzonspor'un diğer Slovak futbolcularından Tomas Hubocan, ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kalırken, Matus Bero da 74. dakikada oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel ise ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes de 90 dakika sahada mücadele etti.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:26
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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