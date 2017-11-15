‘Takım bul, biletin benden’

Olympiakos’ta mutsuz olan Emenike, F.Bahçe’ye geri dönmek istediğini söyledi Başkanları Marinakis’ten “Sen takım bul, uçak biletini alırım” yanıtını aldı

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Olympiakos'a sattığı Emmanuel Emenike, Yunanistan'da mutsuz. Düzenli forma giyemeyen Nijeryalı forvet, kupada zayıf rakiplere karşı 3 gol attı. 1 de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde golü bulunuyor. Yunanistan Ligi'nde ise sıfır çekti. Sentra Goal'ün haberine göre Emenike, başkan Marinakis'le görüştü ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyledi. Türk dostlarını dinlemeyerek Emmanuel Emenike'ye yatırım yapan Marinakis'in tepkisi ise sert oldu: "Sen takım bul, uçak biletini ben alırım"