 Osman Tanburacı saldırıya uğradı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Osman Tanburacı saldırıya uğradı

    Osman Tanburacı saldırıya uğradı

    Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, sokak ortasında bir sürücünün saldırısına maruz kaldı.

    Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Osman Tanburacı, trafikte yaşadığı bir tartışma sonrası fiziksel saldırıya uğradı.

    Tanburacı, trafik esnasında bir araçtan yolu açmasını istedi. Araçtaki sürücünün ters karşılık vermesi üzerine ortam bir anda gerildi. Osman Tanburacı'ya doğru hareket eden sürücü yumruk attı. Çantası ve telefonu yere düşen Tanburacı'yı, araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.



    Tanburacı olayın ardından "Söylenecek çok bir şey yok aslında. İşin takibi için Karakola da gittim. Yarı yaşında olan bir adam, 70 yaşındaki bir adama saldırıyorsa bitmişiz biz. Başka ne denilebilir ki... Ben kolay kolay bir şeyin peşini bırakmam. Elimden gelen ne varsa yapacağım. Olayı bu ve bunun gibi trafik magandalarının yanına bırakmayacağım" şeklinde konuştu.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:24
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