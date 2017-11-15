Milli maç için büyü yaptılar

Peru, tarihinin en önemli futbol maçına hazır… Dünya Kupası elemeleri play-off ilk maçında Yeni Zelanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Güney Amerika ülkesi, rakibini bu gece rövanş mücadelesinde yenmesi durumunda Rusya'daki finallere katılma hakkı kazanacak. Yeni Zelanda, Lima'daki Ulusal Stadyum'da sadece rakip takımla mücadele etmeyecek, aynı zamanda kötü ruhlardan da kurtulmaya çalışacak! Tüm ülkede adeta seferberlik ilan edilen maç için Peru'nun yerlileri de seferber oldu.

Geleneksel ayinleri icra eden yerliler kendi takımlarına destek, rakibe köstek için ayinler gerçekleştirdi. Perulu futbolcuların resimleriyle bu isimlere iyi şans getirmeye çalışırken, rakip ise lanetlenerek kötü bir sonuç alması için çaba gösterildi.



OTOBÜSÜ KÖTÜ RUHLAR TESLİM ALDI!

Yeni Zelanda maç öncesi antrenmanı yapmak için stada geldi. Ancak Peru takımının daha önce kullandığı girişi kullanmayan otobüsün şoförü, aniden stadın bir başka kapısına yöneldi. Böylece yol boyunca stat dışında bekleyen Perulu taraftarların arasından geçmek zorunda kaldı. Kafile taraftarlarca ıslıklanırken, yapılan büyünün tuttuğunu belirten 'Bu bir işaret' sesleri kalabalıktan yükseldi.











