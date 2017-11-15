Jedinak'lı Avusturalya Dünya Kupası'nda
Avustralya, 0-0'ın rövanşında sahasında Honduras'ı 3-1 yenerek Dünya Kupası vizesi aldı. Avustralya'nın 3 golünü de ülkemizde Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da forma giyen Mile Jedinak attı. Bursaspor forması giyen Aziz Behich de mücadelede 90 dakika süre aldı.
Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası play-off maçında Avustralya, 0-0'ın rövanşında Honduras'ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası vizesini aldı. Avustralya'nın 3 golünü de daha önce Süper Lig'de görev yapan Jedinak kaydetti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında 53. dakikada daha önce Antalyaspor ve Gençlerbirliği formalarını giyen Mile Jedinak'la Avustralya 1-0 öne geçti. 72. dakikada bu kez penaltıdan bir gol daha kaydeden Jedinak, 85. dakikada bir penaltı atışını daha gole çevirerek hat-trick yaptı. Evinde 1981'den beri oynadığı 61 Dünya Kupası elemesi maçını da kaybetmeyen Avustralya, 2018 Rusya biletini alan 31. ülke oldu. Avustralya, üst üste 4. toplamda ise 5. kez Dünya Kupası'na katılacak.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:24
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