İtalya'da beklenen ayrılık gerçekleşti
Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da, teknik direktör Gian Piero Ventura ile yollar ayrıldı.
İsveç ile 0-0 berabere kalıp Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya'da beklenen ayrılık resmen açıklandı.
Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Gian Piero Ventura ile yollar ayrıldığı.
İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gian Piero Ventura'nın artık milli takımda görevinin bulunmadığı belirtildi.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:50
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
İtalya'da beklenen ayrılık gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.