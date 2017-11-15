 İtalya'da beklenen ayrılık gerçekleşti – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    İtalya'da beklenen ayrılık gerçekleşti

    İtalya'da beklenen ayrılık gerçekleşti

    Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da, teknik direktör Gian Piero Ventura ile yollar ayrıldı.

    İsveç ile 0-0 berabere kalıp Dünya Kupası vizesi alamayan İtalya'da beklenen ayrılık resmen açıklandı.

    Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Gian Piero Ventura ile yollar ayrıldığı.

    İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gian Piero Ventura'nın artık milli takımda görevinin bulunmadığı belirtildi.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:50
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