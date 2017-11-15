 İsveç’te bayram var – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İsveç’te bayram var

    İsveç’te bayram var
    İTALYA'YI eleyerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsveç'te bayram var. İsveç basını, futbolcuları kahraman ilan ederken, yüksek tirajlı Aftonbladet, "Milano'da mucizeyi gerçekleştirdik. Çılgın bir geceydi" ifadelerini kullanıldı. Bu arada milli takımı bırakan İbrahimovic'in de Dünya Kupası'nda tekrar forma giyebileceği iddia edildi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İsveç’te bayram var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.