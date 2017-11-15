İTALYA'YI eleyerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsveç'te bayram var. İsveç basını, futbolcuları kahraman ilan ederken, yüksek tirajlı Aftonbladet, "Milano'da mucizeyi gerçekleştirdik. Çılgın bir geceydi" ifadelerini kullanıldı. Bu arada milli takımı bırakan İbrahimovic'in de Dünya Kupası'nda tekrar forma giyebileceği iddia edildi.