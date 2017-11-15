Fildişi Sahili'nde Wilmots dönemi bitti
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Belçikalı teknik direktörü Marc Wilmots görevinden ayrıldı.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Wilmots ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. Uzun süre Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra mart ayında Fildişi Sahili'nin teknik direktörlüğüne getirilen Wilmots, takımını 2018 FIFA Dünya Kupası'na taşıyamamıştı. Afrika elemelerinde C Grubu'nda ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan toplayarak lider Fas'ın 4 puan arkasında kalan Fildişi Sahili, Dünya Kupası'na katılamamıştı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
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Çetin stoper avında
Toplam 2
Yorum
baksoy Altyapıdan bir liberoyu takıma monte edersen daha iyi olmaz mı ? yoksa içi göçmüş futbolcuların takıma faydası olmaz ? sen akıllı adamsın ?
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Pazdan gelmeye hazır
Toplam 2
Yorum
BİLAL NE KADAR FAYDA SAĞLAR ARTIK BİLEMEM
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"Bir kez daha şampiyon olmak istiyorum"
Toplam 2
Yorum
baksoy On senedir zaman istiyorsunuz toplama takımlardan 5-6 gol yiyorsunuz acaba trabzon sokaklarında gezerken taraftardan utanıyor musunuz ?
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