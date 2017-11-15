 Fildişi Sahili'nde Wilmots dönemi bitti – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    'nde Wilmots dönemi bitti

    <a href="/index/fildisi-sahili?id=ca274c04-7631-4fe8-bbed-720188de3957" class="" rel="tag">Fildişi Sahili</a>'nde Wilmots dönemi bitti

    Milli Takımı'nın Belçikalı teknik direktörü Marc Wilmots görevinden ayrıldı.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Wilmots ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. Uzun süre Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra mart ayında 'nin teknik direktörlüğüne getirilen Wilmots, takımını 2018 FIFA Dünya Kupası'na taşıyamamıştı. Afrika elemelerinde C Grubu'nda ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan toplayarak lider Fas'ın 4 puan arkasında kalan Fildişi Sahili, Dünya Kupası'na katılamamıştı.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:40
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