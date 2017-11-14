 Ümit Milliler zorlu Belçika virajında – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Ümit Milliler zorlu virajında

    Ümit Milliler zorlu Belçika virajında

    , 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 'yı evinde ağırlıyor.

    U 21 Milli takımımız, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında 'yı konuk edecek. Peki "Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda ve saat kaçta ? İşte detaylar...

    U 21 TÜRKİYE-U 21 BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
    Türkiye U21 - Belçika U21 maçı 14 Kasım (bugün) oynanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tomasz Musial yönetecek. U 21 Türkiye - U 21 Belçika maçı naklen A Spor kanalından yayınlanacak. İlk galibiyetini gruptaki 4. maçında Malta deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Türkiye, bu karşılaşma öncesinde 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Belçika ise bu mücadele öncesinde 11 puanla lider durumda bulunuyor. İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Bu ligde Belçika U21 toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:48
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