Ümit Milliler zorlu Belçika virajında

U 21 Milli takımımız, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Belçika'yı konuk edecek. Peki "Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda ve saat kaçta ? İşte detaylar...

U 21 TÜRKİYE-U 21 BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye U21 - Belçika U21 maçı 14 Kasım (bugün) oynanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tomasz Musial yönetecek. U 21 Türkiye - U 21 Belçika maçı naklen A Spor kanalından yayınlanacak. İlk galibiyetini gruptaki 4. maçında Malta deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Türkiye, bu karşılaşma öncesinde 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Belçika ise bu mücadele öncesinde 11 puanla lider durumda bulunuyor. İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Bu ligde Belçika U21 toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.