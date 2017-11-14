Stadyum dışında soyunma odası
Kolombiya ekibi Millonarios'un deplasmanda oynadığı Huila maçında şoke oldu. 8 milyon dolara yapılan Guillermo Plazas Alcid Stadı'nın soyunma odası stadın dışında ve açık havada.
Kolombiya Ligi Video Hakem uygulamasına geçmeyi tartışırken ülkenin stadyumlarının durumu içler acısı. Yüksek maliyetli VAR sistemi için para ayırmayı planlayan Kolombiya Futbol Federasyonu'nun aslında çözmesi gereken başka problemleri var. Huila deplasmanına giden Millonarios kulübü bu sorunu bizzat yaşadı. 8 milyon dolara yapılan Guillermo Plazas Alcid Stadı'nın soyunma odası stadın dışında ve açık havada. Yani üstü kapalı değil. 2014 yılında yenilenmeye başlayan statla ilgili çalışmalar para olmadığı için tamamlanamadı. Hal böyle olunca deplasman takımının soyunma odasının stadın dışında ve üstü açık kaldı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:39
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