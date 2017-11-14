 Shearer beynini bağışladı! – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Shearer beynini bağışladı!

    Shearer beynini bağışladı!

    BBC'nin demansa yakalanan futbolcularla ilgili bir belgeselinde sunuculuk görevini üstlenen Alan Shearer, ölümü sonrası beyninin futbolda kafa vurmanın demansa yol açıp açmadığı araştırmalarında kullanılması için organ bağışında bulunduğunu açıkladı.

    Amerikan futbolunda kafa kafaya çarpışmaların beyin hasarına yol açtığı iddialarını kanıtlayan Doktor Bennet Omalu'nun bu alandaki araştırmalarını ve mücadelesini anlatan Concussion filmi spor camiasında büyük ses getirmişti. Şimdi bu tartışmalar yavaş yavaş futbola da taşınıyor. Futbolcuların kariyerleri boyunca binlerce kez topa kafa vurmaları, defalarca sert şutları kafayla karşılamaları nedeniyle yaşlılıklarında demansa yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu iddiaları geçtiğimiz günlerde BBC'de yayınlanan bir belgeselde de dile getirilmişti. Belgeselin sunuculuğunu İngiliz futbolunun efsanelerinden Alan Shearer yapmıştı.

    ABD'de otopsilerde beyinlerin incelenmesiyle Amerikan futbolu ve kava travması kaynaklı demans arasında bağlantı kurulmuştu. BBC'nin belgeselinde futbolda da benzer iddiaların halının altına süpürülerek gözden kaçırıldığını öne süren Shearer, "47 yaşındayım. Yakın bir gelecekte CTE (chronic traumatic encephalopathy-kronik travmatik ensefalopati) hastası olmaktan korkuyorum. İskoç nöropatolog Doktor Willie Stewart ile gerekli işlemleri imza altına aldım. Ben öldükten sonra demans-futbol bağlantısı araştırmalarında kullanılması için beynimi bağışladım" diye konuştu.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Shearer beynini bağışladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.