Shearer beynini bağışladı!

Amerikan futbolunda kafa kafaya çarpışmaların beyin hasarına yol açtığı iddialarını kanıtlayan Doktor Bennet Omalu'nun bu alandaki araştırmalarını ve mücadelesini anlatan Concussion filmi spor camiasında büyük ses getirmişti. Şimdi bu tartışmalar yavaş yavaş futbola da taşınıyor. Futbolcuların kariyerleri boyunca binlerce kez topa kafa vurmaları, defalarca sert şutları kafayla karşılamaları nedeniyle yaşlılıklarında demansa yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu iddiaları geçtiğimiz günlerde BBC'de yayınlanan bir belgeselde de dile getirilmişti. Belgeselin sunuculuğunu İngiliz futbolunun efsanelerinden Alan Shearer yapmıştı.

ABD'de otopsilerde beyinlerin incelenmesiyle Amerikan futbolu ve kava travması kaynaklı demans arasında bağlantı kurulmuştu. BBC'nin belgeselinde futbolda da benzer iddiaların halının altına süpürülerek gözden kaçırıldığını öne süren Shearer, "47 yaşındayım. Yakın bir gelecekte CTE (chronic traumatic encephalopathy-kronik travmatik ensefalopati) hastası olmaktan korkuyorum. İskoç nöropatolog Doktor Willie Stewart ile gerekli işlemleri imza altına aldım. Ben öldükten sonra demans-futbol bağlantısı araştırmalarında kullanılması için beynimi bağışladım" diye konuştu.