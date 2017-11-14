Shearer beynini bağışladı!
BBC'nin demansa yakalanan futbolcularla ilgili bir belgeselinde sunuculuk görevini üstlenen Alan Shearer, ölümü sonrası beyninin futbolda kafa vurmanın demansa yol açıp açmadığı araştırmalarında kullanılması için organ bağışında bulunduğunu açıkladı.
Amerikan futbolunda kafa kafaya çarpışmaların beyin hasarına yol açtığı iddialarını kanıtlayan Doktor Bennet Omalu'nun bu alandaki araştırmalarını ve mücadelesini anlatan Concussion filmi spor camiasında büyük ses getirmişti. Şimdi bu tartışmalar yavaş yavaş futbola da taşınıyor. Futbolcuların kariyerleri boyunca binlerce kez topa kafa vurmaları, defalarca sert şutları kafayla karşılamaları nedeniyle yaşlılıklarında demansa yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu iddiaları geçtiğimiz günlerde BBC'de yayınlanan bir belgeselde de dile getirilmişti. Belgeselin sunuculuğunu İngiliz futbolunun efsanelerinden Alan Shearer yapmıştı.
ABD'de otopsilerde beyinlerin incelenmesiyle Amerikan futbolu ve kava travması kaynaklı demans arasında bağlantı kurulmuştu. BBC'nin belgeselinde futbolda da benzer iddiaların halının altına süpürülerek gözden kaçırıldığını öne süren Shearer, "47 yaşındayım. Yakın bir gelecekte CTE (chronic traumatic encephalopathy-kronik travmatik ensefalopati) hastası olmaktan korkuyorum. İskoç nöropatolog Doktor Willie Stewart ile gerekli işlemleri imza altına aldım. Ben öldükten sonra demans-futbol bağlantısı araştırmalarında kullanılması için beynimi bağışladım" diye konuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:23
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İpekoğlu:"Milli Takım’ın hocası 'milli' olmalı"
Toplam 1
Yorum
40 40 yıldır nilliler çalıştırıyor geldiğimiz yer belli.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 4
Yorum
şuayip ruha forma ile ulaşamazsınız.vatan sevgisi ,görev aşkı olmadan sadece para için oynayarak milli başarı gelmez ne yazıkki.tff istifa...
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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