Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
İspanyol ekibi, Fransa’da mutsuz olduğu ileri sürülen Brezilyalı futbolcu için harekete geçti. Eflatun-beyazlıların, bu transferde iki yıldız oyuncusuyla birlikte 200 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi
PEREZ ZORLUYOR
PSG'nin idarecileri, Neymar'ı satmaya sıcak bakmasa da, yıldız futbolcunun tekrar İspanya'ya dönmek istediği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberler nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Neymar, PSG'de mutlu olduğunu söylese de gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bu arada Madrid Başkanı Perez'in, Neymar'ın menajerliğini yapan babasıyla bir araya geldiği ve transferle ilgili konuştuğu ileri sürüldü
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:49
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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