Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif

İspanyol ekibi, Fransa’da mutsuz olduğu ileri sürülen Brezilyalı futbolcu için harekete geçti. Eflatun-beyazlıların, bu transferde iki yıldız oyuncusuyla birlikte 200 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi

İSPANYOL medyasının gündeminde dün bu transfer haberi vardı. Barcelona'dan 222 milyon euro bedelle PSG'ye geçen Neymar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilen Real Madrid'in harekete geçtiği belirtildi. Don Balon Gazetesi'nin özel haberinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlacağı kaydedildi. Sambacıya karşılık Gareth Bale ile Toni Kroos'u takas olarak kullanmak isteyen Real Madrid'in 200 milyon euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.



PEREZ ZORLUYOR

PSG'nin idarecileri, Neymar'ı satmaya sıcak bakmasa da, yıldız futbolcunun tekrar İspanya'ya dönmek istediği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberler nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Neymar, PSG'de mutlu olduğunu söylese de gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bu arada Madrid Başkanı Perez'in, Neymar'ın menajerliğini yapan babasıyla bir araya geldiği ve transferle ilgili konuştuğu ileri sürüldü