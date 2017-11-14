 Nijerya, Messi'siz Arjantin'i dağıttı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Nijerya, 'siz Arjantin'i dağıttı

    Nijerya, Messi'siz Arjantin'i dağıttı

    Hazırlık maçında Nijerya, 2-0 geriye düştüğü maçta Arjantin'i 4-2 mağlup etti.

    2018 Dünya Kupası'na katılacak iki takımı karşı karşıya getiren maçta Nijerya, Arjantin'i 4-2 mağlup etti.

    Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Nijerya, Lionel 'siz Arjantin karşısında ikinci yarı şov yaparak flaş bir galibiyete imza attı.

    Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Iheanacho, 52 ve 73. dakikalarda Alex Iwobi ve 54. dakikada Idowu kaydetti.

    MESSI OYNAMADI

    Dünya Kupası'na katılmayı son maçta başaran ve karşılaşmaya Di Maria, Dyblala ve Agüero gibi yıldızları ile çıkan Arjantin'in golleri ise 27. dakikada Ever Banega ve 36. dakikada Sergio Agüero'dan geldi.

    Arjantin teknik direktörü Jorge Sampaoli, bu maçta Lionel Messi'yi dinlendirdi. Nijerya'da ise Süper Lig'de Bursaspor forması giyen William Troost-Ekong, ilk 11'de çıktı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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