Hagi'den flaş Karşıyaka açıklaması!
Futbol şubesini şirketleştirip kulübü ayağa kaldırmayı hedefleyen Karşıyaka'da İzmir'e gelip Başkan Mutlu Altuğ'a ait araçla havalimanından karşılanan Rumen teknik direktör Georghe Hagi ve Georghe Popescu'yu Rus milyarder Mikhail Prokhorov'un gönderdiği yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
YeniAsır'ın haberine göre Hagi-Popescu ikilisinin Çeşme Ildır'a yapacakları otel için arazi satın almaya geldiği ve bu konuyla ilgili de emlakçıya vekalet verdikleri öğrenildi. Sabah geldikleri İzmir'den akşam ayrılan Hagi ve Popescu'yu havalimanından satışı yapacak emlakçının Altuğ'un Murat Sır'a verdiği arabasıyla karşıladığı ve ikilinin kulüple ilgili hiç bir görüşme yapmadığı açıklandı.
VİLLALARA DA TALİPLER
Hagi-Popescu ikilisinin kulübü değil, Ege Koleji'nin sahibi olduğu Yansı Eraslan'a ait Ildır'daki 48 dönümlük araziyi alıp buraya Romanya'daki gibi otel yapmayı planladıklarını ve satış görüşmelerinin 1.5 aydır sürdüğü emlakçı tarafından açıklandı. Rumen teknik adamların, Fatih Terim'in de Çeşme'de satmak istediği villalara da talip olduğu belirtildi.
HAGİ'DEN YALANLAMA
İzmir'e gelerek KSK ile görüştüğü iddia edilen Gheorghe Hagi'den şok eden açıklamalar geldi. İzmir'e şirketleşme hazırlığı yapan Karşıyaka için gelmediğini internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyuran Hagi, "Ortadoğu'nun en büyük futbol akademisi ile yapmayı düşündüğüm otel için Türkiye'ye gittim. Karşıyaka Spor Kulübü ile ilgim yok" dedi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:48
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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Köybaşı Almanya yolcusu
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ boluspora gönderin 10M verirler bence.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 13
Yorum
gs kovun gitsin volkan babacanı ne işe yarıyor kalede o olmsada 3 gol olurdu zaten,çümkü kalenize 3 top geldi 3 de gol oldu
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