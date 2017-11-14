"Futbolcunun genci, yaşlısı olmaz"
Teknik direktör Yılmaz Vural, milli takımda yaş kriterinden çok ortaya konulan performansa önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Atılım Üniversitesinde düzenlenen söyleşiye katılan Vural, milli takım, yabancı futbolcu kuralı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vural, Türkiye'nin hazırlık maçında Arnavutluk'a 3-2 yenildiği maçı televizyondan yorumladığını belirterek, ''Milli takım hocamız, bazı oyuncuları ilk defa sahada izlediğini söyledi. İnsanların aklıyla oynuyorlar, asabım bozuluyor. Biz prensipleri konuşuyoruz, kişileri değil. Kazanınca nasıl kenetleniyorsak kaybedince de kenetlenmeliyiz. Milli takımda oynayan futbolcunun genci, yaşlısı olmaz. Kim daha iyi performans gösteriyorsa sahada o oynar.'' ifadelerini kullandı.
Yabancı oyuncu kuralının değişmesi gerektiğini savunan Vural, "Herkes suçu başkasına atıyor. Uluslararası arenada yarışacak oyuncu çıkaramıyoruz. Türk oyuncular daha fazla süre almalı. Avrupa ve dünyanın en güzel statlarından bazıları bizde ama başarımız yok." diye görüş belirtti. VAR sistemiyle ilgili de düşüncülerini paylaşan deneyimli teknik adam, "Sistemin uygulanmasını bazı noktalarda istiyorum. Ofsayt kuralında, topun çizgiye geçip geçmediğinde ve kart olaylarında hakemlerimize yardımı mutlaka olacaktır. Futbolun akışını bozmadan bu sisteme geçilmelidir.'' diye konuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:30
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 11
Yorum
luc4s boyu uzun vede hava toplainda iyi belkide duran topdan yenilen golleri onlemek icin dusunulmus ola bilir .. GS vs FB lazim ola bilir
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 2
Yorum
neyin nazı bu ! yeter milli takımdan utanıyorum şu gül gibi genclerimize fırsatlar verilmeli oynatılmalı ne yapmaya calısıyorsunuz siz
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Fenerbahçe için lig yeniden başlıyor
Toplam 3
Yorum
hmm birisi sunlari uyandirsin artik:))
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