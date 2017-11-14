Eriksen, Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı!
Danimarka Milli Takımı, 0-0 biten 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında İrlanda Cumhuriyeti'ni 5-1 yenerek, finallere gitmeye hak kazandı.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son takımı belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka'yı konuk etti.
İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'deki Aviva Stadı'nda oynanan maçı Danimarka, 29'uncu dakikada Christensen, 32, 63 ve 74'üncü dakikalarda Eriksen ile 90'ıncı dakikada penaltıdan Bendtner'in attığı gollerle 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 6'ncı dakikada Duffy kaydetti.
Sahasındaki ilk karşılaşma golsüz tamamlanan Danimarka, böylece İsviçre, Hırvatistan ve İsveç'ten sonra finallere katılacak 4'üncü ve son takım oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:09
-
Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
-
Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
-
Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
Eriksen, Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.