De Rossi'den hocasına şok tepki!

2 takım arasındaki ilk Play Off maçını İsveç 1-0 kazanmıştı. San Siro'da oynanan 2. maç 0-0 devam ederken İtalya teknik heyeti Daniele De Rossi'yi ısınmaya göndermek istedi. İtalyan futbolcu yedek kulübesinde beklenmedik bir karşılık verdi.Daniele De Rossi, Insigne'yi işaret ederek "Benim neden bu s... maçına girmem gerekiyor? Beraberliğe değil, kazanmaya ihtiyacımız var" diyerek tepki gösterdi. De Rossi, teknik direktör Gian Piero Ventura'nın kendisini oyuna almak için ısınmaya göndermek istemesine itiraz etmesine, "Maç 0-0'dı ve beraberliğe oynamıyorduk. Benim yerime hücumculardan Insigne ya da El Shaarawy'nin girmesini istedim." sözleriyle açıklık getirdi.İtalya maçta değişiklikleri Federico Bernardeschi, Stephan El Shaarawy ve Andrea Belotti'den yana kullandı. Maç 0-0 sona ererken Dünya Kupası'na katılma hakkını İsveç elde etti. De Rossi maç sonunda milli takımı bıraktığını açıkladı.