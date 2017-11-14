De Rossi'den hocasına şok tepki!
2018 Dünya Kupası Play Off 2. maçında İtalya evinde İsveç'i ağırlarken yedek kulübesinde De Rossi ile teknik heyet arasında ilginç bir olay yaşandı.
Daniele De Rossi, Insigne'yi işaret ederek "Benim neden bu s... maçına girmem gerekiyor? Beraberliğe değil, kazanmaya ihtiyacımız var" diyerek tepki gösterdi. De Rossi, teknik direktör Gian Piero Ventura'nın kendisini oyuna almak için ısınmaya göndermek istemesine itiraz etmesine, "Maç 0-0'dı ve beraberliğe oynamıyorduk. Benim yerime hücumculardan Insigne ya da El Shaarawy'nin girmesini istedim." sözleriyle açıklık getirdi.
MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
İtalya maçta değişiklikleri Federico Bernardeschi, Stephan El Shaarawy ve Andrea Belotti'den yana kullandı. Maç 0-0 sona ererken Dünya Kupası'na katılma hakkını İsveç elde etti. De Rossi maç sonunda milli takımı bıraktığını açıkladı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:09
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İpekoğlu:"Milli Takım’ın hocası 'milli' olmalı"
Toplam 1
Yorum
40 40 yıldır nilliler çalıştırıyor geldiğimiz yer belli.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 4
Yorum
şuayip ruha forma ile ulaşamazsınız.vatan sevgisi ,görev aşkı olmadan sadece para için oynayarak milli başarı gelmez ne yazıkki.tff istifa...
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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