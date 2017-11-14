 Dalic kalıyor – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    kalıyor

    Dalic kalıyor

    Futbol Federasyonu (HNS), milli takım teknik direktörü Zlatko 'in Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda takımın başında olacağını duyurdu.

    ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan , milli takımdaki geleceğini görüşmek üzere bugün federasyon başkanı Davor Suker ile bir araya geldi. Federasyondan yapılan açıklamada, iki tarafın anlaşma sağladığı ve Dalic'in 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da takımın başında görev yapacağı ifade edildi.

    Suker, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Zlatko Dalic'in kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadığını ve "doğru tercih" olduğunu kanıtladığını kaydetti. Dalic ise son üç maçta elde ettikleri sonuçlar dolayısıyla gururlu olduğunu belirterek, Dünya Kupası'na katılmanın ülke futbolu adına büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

    Ekim ayında Ante Cacic'in yerine geçici olarak göreve getirilen Dalic yönetimindeki Hırvatistan, gruplarda Ukrayna galibiyetiyle önce play-off turuna kalmış, bu turda da Yunanistan'ı eleyerek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanmıştı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:44
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