Dalic kalıyor
Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic'in Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda takımın başında olacağını duyurdu.
Hırvatistan ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Dalic, milli takımdaki geleceğini görüşmek üzere bugün federasyon başkanı Davor Suker ile bir araya geldi. Federasyondan yapılan açıklamada, iki tarafın anlaşma sağladığı ve Dalic'in 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da takımın başında görev yapacağı ifade edildi.
Suker, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Zlatko Dalic'in kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadığını ve "doğru tercih" olduğunu kanıtladığını kaydetti. Dalic ise son üç maçta elde ettikleri sonuçlar dolayısıyla gururlu olduğunu belirterek, Dünya Kupası'na katılmanın ülke futbolu adına büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.
Ekim ayında Ante Cacic'in yerine geçici olarak göreve getirilen Dalic yönetimindeki Hırvatistan, gruplarda Ukrayna galibiyetiyle önce play-off turuna kalmış, bu turda da Yunanistan'ı eleyerek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanmıştı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:44
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 11
Yorum
luc4s boyu uzun vede hava toplainda iyi belkide duran topdan yenilen golleri onlemek icin dusunulmus ola bilir .. GS vs FB lazim ola bilir
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 2
Yorum
neyin nazı bu ! yeter milli takımdan utanıyorum şu gül gibi genclerimize fırsatlar verilmeli oynatılmalı ne yapmaya calısıyorsunuz siz
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Toplam 3
Yorum
hmm birisi sunlari uyandirsin artik:))
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