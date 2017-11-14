2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Offları'nda İsveç'e 2 maç sonunda gol atamadan elenen İtalya'da, teknik direktör Gian Piero Ventura ile yolların ayrılması beklenirken, İtalya Milli Takımı için yeni adaylar da ortaya atılmaya başlandı.
İLK ADAY ANCELOTTI
İtalya Futbol Federasyonu'nun Gian Piero Ventura ile yolları resmen ayırdıktan sonra gideceği ilk isminCarlo Ancelotti olacağı öne sürülüyor. Son olarak Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'i çalıştıran ve bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle Alman deviyle yollarını ayıran Ancelotti, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için en önemli aday konumunda. İtalya Ligi ekiplerinden Milan ile adı geçen, ancak geçen haftalarda yaptığı açıklama ile bu iddiaların önünü kesen Ancelotti'nin, Milli Takım'a yeşil ışık yaşabileceği konuşuluyor.
CAPELLO: "ANCELOTTI KARİYERİNİ İTALYA'DA TAMAMLAMALI"
Öte yandan efsane İtalyan teknik direktörlerden biri olan Fabio Capello'nun adı da kulislerde konuşulurken, tecrübeli çalıştırıcı İtalya'nın İsveç ile oynadığı ilk maçın ardından göreve Ancelotti'nin gelmesi gerektiğini söylemişti. Fabio Capello, Carlo Ancelotti'nin kariyerini İtalya Milli Takımı'nda tamamlaması gerektiğine inandığını da dile getirmişti.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:26
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 4
Yorum
ibo vallah bende olsam bende Alman millitakima gderim..hem degerm artar hemde futbolkariyerim genisler..örnek Mesut özil
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu KAPTIRIN, KAPTIRIN ..... Bakarsınız "Mehmet Scholl olur, Mesut Özil olur" iftihar ederiz...
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Fenerbahçe için lig yeniden başlıyor
Toplam 4
Yorum
aslan kameni,ısla,netto,roman,hasan,ekici,ozan,guilano,valbuena,,aatıf,jansen i oynat kesin galip gelir fb.
Ancelotti İtalya'ya doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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