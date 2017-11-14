Ampute Milliler'de hedef Dünya Kupası
Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında, İngiltere’yi 2-1 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, "Hedefimiz Dünya Kupası'nı alarak bunun bir tesadüf olmadığını, azmin ve çalışmaların neler yapabileceğini Türk halkına ve dünyaya bir daha göstermektir" dedi.
"HER ŞEY BİR KÜLFET KARŞILIĞINDA OLUŞUYOR"
Karadağ, amputeyi diğer futbol türlerinden ayıran özelliklerin gözle görülebildiğini kaydederek, zor şartlar altında günde çift idman yaptıklarını söyledi. Ampute takımlarının karşılaştığı bir takım zorluklar olduğuna değinen Karadağ, şöyle konuştu: "Bazı kulüpler, iller, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları dışarı çıktıktan sonra kulüplerin ayakta kalması biraz zor. Çünkü biliyorsunuz her şey bir külfet karşılığında oluşuyor. Bir ekibi bir araya getirmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten zor. Bu manada bizim sporcu arkadaşlarımıza kurumların destek olmasını bekleniyor."
"İLK ÖNCELİĞİMİZ 2018'DE SÖZ VERDİĞİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"
Karadağ, takım olarak önceliklerinin sportif başarılar olduğunun altını çizerek, "İlk önceliğimiz 2018'de söz verdiğimiz Dünya Şampiyonluğu. Hedefimiz Dünya Kupası'nı alarak bunun bir tesadüf olmadığını, azmin ve çalışmaların neler yapabileceğini Türk halkına ve dünyaya bir daha göstermektir" ifadelerini kullandı. Engelli bireylere tavsiyelerde de bulunan Karadağ, "Biz burada kendilerine yol açtık. Bu yolu takip etsinler. Yetenekleri neyse o alana yönelsinler" dedi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:42
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 11
Yorum
luc4s boyu uzun vede hava toplainda iyi belkide duran topdan yenilen golleri onlemek icin dusunulmus ola bilir .. GS vs FB lazim ola bilir
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 2
Yorum
neyin nazı bu ! yeter milli takımdan utanıyorum şu gül gibi genclerimize fırsatlar verilmeli oynatılmalı ne yapmaya calısıyorsunuz siz
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Fenerbahçe için lig yeniden başlıyor
Toplam 3
Yorum
hmm birisi sunlari uyandirsin artik:))
Ampute Milliler'de hedef Dünya Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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