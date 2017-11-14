Ampute Milliler'de hedef Dünya Kupası

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında, İngiltere’yi 2-1 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, "Hedefimiz Dünya Kupası'nı alarak bunun bir tesadüf olmadığını, azmin ve çalışmaların neler yapabileceğini Türk halkına ve dünyaya bir daha göstermektir" dedi.

Karadağ, amputenin vücuttaki kesik uzuv anlamına geldiğini söyledi. Amputenin normal şartlarda spor yapamayacak kişilerin spor yapmaları için açılmış branş olduğunu ifade eden Karadağ, "Ampute futbolu kolay değil. Yoğun çalışmalar ve uzun yılların, emeğin birikimini gerektirir" diye konuştu.



"HER ŞEY BİR KÜLFET KARŞILIĞINDA OLUŞUYOR"

Karadağ, amputeyi diğer futbol türlerinden ayıran özelliklerin gözle görülebildiğini kaydederek, zor şartlar altında günde çift idman yaptıklarını söyledi. Ampute takımlarının karşılaştığı bir takım zorluklar olduğuna değinen Karadağ, şöyle konuştu: "Bazı kulüpler, iller, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları dışarı çıktıktan sonra kulüplerin ayakta kalması biraz zor. Çünkü biliyorsunuz her şey bir külfet karşılığında oluşuyor. Bir ekibi bir araya getirmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten zor. Bu manada bizim sporcu arkadaşlarımıza kurumların destek olmasını bekleniyor."



"İLK ÖNCELİĞİMİZ 2018'DE SÖZ VERDİĞİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

Karadağ, takım olarak önceliklerinin sportif başarılar olduğunun altını çizerek, "İlk önceliğimiz 2018'de söz verdiğimiz Dünya Şampiyonluğu. Hedefimiz Dünya Kupası'nı alarak bunun bir tesadüf olmadığını, azmin ve çalışmaların neler yapabileceğini Türk halkına ve dünyaya bir daha göstermektir" ifadelerini kullandı. Engelli bireylere tavsiyelerde de bulunan Karadağ, "Biz burada kendilerine yol açtık. Bu yolu takip etsinler. Yetenekleri neyse o alana yönelsinler" dedi.