Hırvatistan, Rusya vizesini aldı
Hırvatistan Mili Takımı, 4-1 kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında Yunanistan ile 0-0 berabere kalarak finallere gitmeye hak kazandı.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son ekipleri belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında Yunanistan, Hırvatistan'ı konuk etti.
Pire kentindeki Karaiskaki Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz sonuçlandı. Evindeki karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Hırvatistan böylece İsviçre'den sonra play-off turundan finallere katılacak 2. ekip oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:09
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Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
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Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
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