Yok böyle liste!

Birçok kulübün kadrosunda girmek istediği futbolcular, gelecek yıl serbest kalacak. Messi’den Mesut Özil’e, Alexis Sanches’den Juan Mata’ya kadar önemli isimlerin takımlarıyla sözleşmeleri son bulacak

UZUN süredir kulüpleriyle sözleşme uzatmaları beklenen Dünya futbolunun yıldız isimleri, 2018 yılında serbest kalıyor. Birçok takımın kadrosunda görmek istediği yıldızların arasında dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Lionel Messi de yer alıyor. Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu, 15. sezonuna girdiği takımıyla sözleşmesini henüz uzatmazken, Manchester City'nin de uzun süredir radarında bulunuyor. Serbest kalacaklar listesinde adı geçen diğer yıldız futbolcular ise şöyle: Alexis Sanches, Mesut Özil, Jack Wilshere, Santi Cazorla (Arsenal), Ander Herrera, Juan Mata, Daley Blind, Luke Shaw, Marouane Fellaini (Manchester United), Jose Gimenez (Atletico Madrid), Stefan de Vrij (Lazio), Ross Barkley (Everton), Leon Goretzka, Max Meyer (Schalke 04), Emre Can (Liverpool), Faouzi Ghoulam (Napoli), Fernandinho (Manchester City), Mario Balotelli, Alassane Plea (Nice), Yohan Cabaye (Crystal Palace), Bernard (Shakthtar), Joa Moutinho (Monaco), Lucas Lima (Santos), Kwadwo Asamoah (Juventus), Hatem Ben Arfa (PSG), Arjen Robben, Franck Ribery (Bayern Münih).