 Scolari’nin yerine Fabio Cannavaro – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Scolari’nin yerine Fabio Cannavaro

    Scolari’nin yerine Fabio Cannavaro
    ÇİN Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de yeni teknik direktör belli oldu. Kulübü 3 sezondur şampiyonluğa ulaştıran Brezilyalı Luiz Felipe Scolari, sözleşmesinin bitmesinin ardından Çin'den ayrılmıştı. Guangzhou, uzun süren çalışmaların ardından Fabio Cannavaro'yu takımın başına getirdi. İtalyan hoca, 2014'te de 7 ay Guangzhou'yu çalıştırmıştı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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