 Messi’den büyük söz – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Messi’den büyük söz

    Messi’den büyük söz

    Yıldız futbolcu, ülkesinde yapılan röportajda, “2018 Dünya Kupası’nı kazanırsak, Arjantin halkı ile Rosario’dan San Nicolas’a yürüyeceğim” açıklamasını yaptı

    HER fırsatta en büyük hayalinin Dünya Kupası'nı kaldırmak olduğunu söyleyen Lionel Messi, ülkesi Arjantin'de konuk olduğu TV programında ilginç bir söz verdi. Muhabirin, "2018 Dünya Kupası'nı kazanırsanız, San Nicolas'tan Rosario'ya kadar yürümeyi kabul ediyor musun?" sorusuna cevap veren Messi, "Dünya Kupası kazanmak istediğim tek şey. Eğer bunu başarırsak Arjantin halkı ile Rosario'dan San Nicolas'a yürüyeceğim" sözünü verdi. Bu arada iki bölge arasındaki mesafenin 70 kilometre olduğu belirtildi. Bu arada Messi, Arjantin Milli Takım kadrosunu kendisinin yaptığı iddialarına sert çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, "İnsanların böyle şeyleri bu kadar kolay söyleyebilmesi beni kızdırıyor. Sadece takımdaki oyunculardan biriyim. Milli takım kadrosu için asla oyuncu seçmedim. Bu ben değilim. Yalnızca takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Fazlası yok. Di Maria, Agüero, Higuain ve Mascherano gibi dünya çapında futbolculara, 'Oynuyorsunuz çünkü Messi'nin arkadaşısınız' diyebilmek, hem onlara hem de bana karşı bir saygısızlık" açıklamasında bulundu.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:22
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