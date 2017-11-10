Hırvatistan kapıyı araladı
Play-off turu ilk maçlarında, Hırvatistan konuk ettiği Yunanistan'ı 4-1, İsviçre ise deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 2 karşılaşma yapıldı.
Elemelerde Türkiye ile I Grubu'nda yer alıp ikinci olan Hırvatistan, iç sahada Yunanistan'ı 4-1 yendi.
Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanan maçta Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada penaltıdan Modric, 19. dakikada Kalinic, 33. dakikada Perisic ve 49. dakikada Kramaric kaydetti. Yunanistan'ın tek golünü ise 30. dakikada Papastathopoulos attı.
- İsviçre deplasmanda kazandı
Diğer maçta, İsviçre deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.
Başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İsviçre, 58. dakikada penaltıdan Rodriguez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmaların rövanşları, 12 Kasım Pazar günü oynanacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
Hırvatistan kapıyı araladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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