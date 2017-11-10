Futbol'da haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı şöyle:

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Keçiörengücü-Sarıyer (Ankara Aktepe)

13.30 Hatayspor-Kocaeli Birlikspor (Antakya Atatürk)

12 Kasım Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 Tokatspor-Eyüpspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Kastamonuspor 1966-İnegölspor (Gazi)

13.30 Afjet Afyonspor-Sancaktepe Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

13.30 Tuzlaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tuzla Belediye)

13.30 Mersin İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Mersin)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Altay-Bandırmaspor (İzmir Atatürk)

13.30 Ottocool Karagümrük-Silivrispor (Vefa)

12 Kasım Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Niğde Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Şanlıurfaspor-BUGSAŞ Spor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Pendikspor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Fethiyespor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Fethiye İlçe)

13.30 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka (Nazilli İlçe)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Sakaryaspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)



- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Orhangazi Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Yalova Atatürk)

13.30 Bayrampaşa-Erbaaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

12 Kasım Pazar:

13.00 Erzin Belediyespor-Düzcespor (Erzin İlçe)

13.00 Yomraspor-Ofspor (Yomra İlçe)

13.00 Batman Petrolspor-Bayburt Grup Özel İdare (Batman 16 Mayıs)

13.30 Çatalcaspor-Halide Edip Adıvarspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Kozan Belediyespor-12 Bingölspor (İsmet Atlı)

13.30 Kemerspor 2003-Yeni Altındağ Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)

2. Grup

Yarın:

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Kırıkhanspor (Darıca İlçe)

13.30 Ankara Demirspor-Anadolu Bağcılarspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Muğlaspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)

13.30 Erokspor-1461 Trabzon (Esenler)

12 Kasım Pazar:

13.00 Pazarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Pazar İlçe)

13.30 Ergene Velimeşespor-Yeni Orduspor (Lüleburgaz 8 Kasım)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Yeşil Bursa (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

13.30 Tire 1922-Diyarbekirspor (Tire 4 Eylül)

13.30 Gölcükspor-Turgutluspor (Gölcük)

3. Grup

Yarın:

12.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

12 Kasım Pazar:

13.00 Cizrespor-Kocaelispor (Cizre İlçe)

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tarsus İdmanyurdu (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Elaziz Belediyespor-Payasspor (Elazığ Atatürk)

13.30 Çorum Belediyespor-Osmaniyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-UTAŞ Uşakspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Kızılcabölükspor-Arsinspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Ankara Adliyespor-Tekirdağspor (Ankara OSTİM)

13.30 Karacabey Birlikspor-Aydınspor 1923 (Karacabey Mehmet Fehmi Gerçeker)