Messi, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, hakkında çıkan söylentileri "komik" olarak niteleyerek, "Arjantin Milli Takımı'na istediğim teknik direktör ve oyuncuları aldığım yönündeki iddialar yalan. İnsanların böyle şeyleri bu kadar kolay söyleyebilmesi beni kızdırıyor. Sadece takımdaki oyunculardan biriyim. Milli takım kadrosu için asla oyuncu seçmedim. Bu ben değilim. Yalnızca takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Fazlası yok." ifadelerini kullandı.

Hakkında çok fazla söylenti çıktığını ve artık bu tip şeylere alıştığını da belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Angel Di Maria, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain ve Javier Mascherano gibi dünya çapında futbolculara, 'Oynuyorsunuz çünkü Messi'nin arkadaşısınız.' diyebilmek, hem onlara hem de bana karşı bir saygısızlık." şeklinde konuştu.

- "Neymar'ın ayrılacağından haberim yoktu"

Lionel Messi, eski takım arkadaşı Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi sürecinde Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılacağını son ana kadar bilmediğini ifade etti.

ABD'deki turun son günlerine kadar Neymar ile konuştuklarını ama transferiyle ilgili hiçbir şey bilmediklerini aktaran Messi, "Son ana kadar bize ne yapacağına karar vermediğini söyledi. Ona asla 'Gitme, orada mutlu olamazsın.' demedik. Gitmesini istemediğimizi ama istediğini yapmakta özgür olduğunu ifade ettik. Yakın arkadaşlığımızdan dolayı ayrılması bize acı verdi." değerlendirmesinde bulundu.