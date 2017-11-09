Messi'den o iddialara cevap: "Kızgınım!"
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör ve kadro seçimi yaptığına yönelik iddialarla ilgili kızgın olduğunu söyledi.
Messi, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, hakkında çıkan söylentileri "komik" olarak niteleyerek, "Arjantin Milli Takımı'na istediğim teknik direktör ve oyuncuları aldığım yönündeki iddialar yalan. İnsanların böyle şeyleri bu kadar kolay söyleyebilmesi beni kızdırıyor. Sadece takımdaki oyunculardan biriyim. Milli takım kadrosu için asla oyuncu seçmedim. Bu ben değilim. Yalnızca takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Fazlası yok." ifadelerini kullandı.
Hakkında çok fazla söylenti çıktığını ve artık bu tip şeylere alıştığını da belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Angel Di Maria, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain ve Javier Mascherano gibi dünya çapında futbolculara, 'Oynuyorsunuz çünkü Messi'nin arkadaşısınız.' diyebilmek, hem onlara hem de bana karşı bir saygısızlık." şeklinde konuştu.
- "Neymar'ın ayrılacağından haberim yoktu"
Lionel Messi, eski takım arkadaşı Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi sürecinde Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılacağını son ana kadar bilmediğini ifade etti.
ABD'deki turun son günlerine kadar Neymar ile konuştuklarını ama transferiyle ilgili hiçbir şey bilmediklerini aktaran Messi, "Son ana kadar bize ne yapacağına karar vermediğini söyledi. Ona asla 'Gitme, orada mutlu olamazsın.' demedik. Gitmesini istemediğimizi ama istediğini yapmakta özgür olduğunu ifade ettik. Yakın arkadaşlığımızdan dolayı ayrılması bize acı verdi." değerlendirmesinde bulundu.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:02
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 4
Yorum
ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 7
Yorum
HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 1
Yorum
erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
Messi'den o iddialara cevap: "Kızgınım!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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