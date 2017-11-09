G.Evergrande'de ikinci Cannavaro dönemi
Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, eski İtalyan futbolcu ve teknik adam Fabio Cannavaro'yu yeniden teknik direktörlük görevine getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı çalıştırıcı Luiz Felipe Scolari'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.
Daha önce Al-Nassr ve Tianjin Quanjian kulüplerinde görev alan Cannavaro, Marcello Lippi'nin ardından 2014 yılında yine Guangzhou Evergrande Kulübü'nü çalıştırmış ve aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 7 ay sonra kovulmuştu.
Scolari yönetiminde son 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan Guangzhou Evergrande, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015 yılında kupaya ulaşmıştı. Brezilyalı teknik adam, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten kendi isteğiyle ayrılmıştı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:54
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 1
Yorum
Umut Mümkünse gelmesin çalışsın çalışsın çoook çalışsın avrupada kalsın... ;)
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Hakan Balta'ya talip var!
Toplam 1
Yorum
calbekemanci kim ne derse desin bu adama bu klupte jubile yaptırılmalı bülent hakan ergün bunların hakkı yendi bu adama yapmayın bari
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Atiba ile 1+1 yıl daha
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Yorum
Pence futbol bilgisiyle ve zekasiyla biraktiktan sonra da kulüpte tutulmasi gereken birisi.Teknik heyet olabilir veya scout ekibinin basi
G.Evergrande'de ikinci Cannavaro dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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