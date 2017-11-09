 G.Evergrande'de ikinci Cannavaro dönemi – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Evergrande'de ikinci Cannavaro dönemi

    G.Evergrande'de ikinci Cannavaro dönemi

    Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, eski İtalyan futbolcu ve teknik adam 'yu yeniden teknik direktörlük görevine getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı çalıştırıcı Luiz Felipe Scolari'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.

    Daha önce Al-Nassr ve Tianjin Quanjian kulüplerinde görev alan Cannavaro, Marcello Lippi'nin ardından 2014 yılında yine Guangzhou Evergrande Kulübü'nü çalıştırmış ve aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 7 ay sonra kovulmuştu.

    Scolari yönetiminde son 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan Guangzhou Evergrande, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015 yılında kupaya ulaşmıştı. Brezilyalı teknik adam, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten kendi isteğiyle ayrılmıştı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Evergrande'de ikinci Cannavaro dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.