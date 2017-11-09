Futbol’da Kadınlar Ligi başlıyor

Türkiye Kadınlar 1’nci liginde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kadınlar 1'nci liginde Antalya ve Döşemealtı'nı temsil eden tek kadın takımı 1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı sezonun ilk maçı için İstanbul'a gidiyor. Bu sezon Amed Sportif Faaliyetler ve Fatih Vatan Spor'un da dahil olduğu ligde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Döşemealtı'lı kadın futbolcular kupayı Döşemealtı'na getirmeyi hedefliyor.



Kadın Futbol Takımı Sportif Direktörü Hüseyin Türk, bu sezona farklı bir anlayışla genç bir takım kurarak başlayacaklarını söyleyerek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon kadın futbolu ile ilgili iyileştirmeler yapmayacak olması nedeniyle bizde alt yaş gurubundaki gençlerimize daha çok önem vermeyi hedefliyoruz. Özellikle ligde bazı kulüpler çok fazla transfer yaparak kadrolarını güçlendirdi. Bizde alt yapıdaki oyuncularımızı kazanarak geleceğin takımını oluşturma düşüncesindeyiz. Genç arkadaşlarla ligin zirvesini zorlayan şampiyonluk kovalayan bir takım olacağız. Herkesi destek olmaya davet ediyoruz" dedi.



İkincilik kupasıyla ziyaret ettiler

Geçen hafta sonu Türkiye Genç Kızlar Futbol şampiyonasında final oynayarak Karadeniz Ereğli Belediyespor takımına penaltılarla yenilerek 114 takım arasında Türkiye ikincisi olan Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı oyuncuları kulübün Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Turgay Genç'i ardından da Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk'ü makamlarında ziyaret etti. Başkan Genç oyuncuları ve teknik kadroyu tebrik ederek, "Başarılarınıza yenilerini eklemelisiniz. Bu yıl lig şampiyonu olarak sizleri Avrupa'da Şampiyonlar liginde görmek istiyorum. Bunu başaracak güçtesiniz. Bende tüm desteği vermeye hazırım" dedi.



Kaymakam Cantürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bende geçmiş yıllarda sporla ve futbolla ilgilendim. Bu ziyaretiniz ve elde ettiğiniz başarı beni ziyadesiyle memnun etti. Hepinizi tek tek kutluyorum. Umarım daha çok başarılar, şampiyonluklar ve kupalar kazanacaksınız. Kadınların futbolu sevmesi ilgilenmesi hele ki elde edilen bu başarı göğsümüzü kabarttı" diye konuştu.