"Anneme verdiğim sözü tuttum"

Avrupa Şampiyonası'ndan önce annesine ev alma sözü verdiğini aktaran Barış, şöyle konuştu:

"Milli takım kampına katılmadan önce annemle 'Ev alalım.' diye konuştuk. Şu anda kredi çekemeyeceğimi söyleyerek, 'Şampiyona bittikten sonra bakarız.' dedim. Önce milli takım kampına gideceğimi ve başarılı olacağımın sözünü verdim. Ondan sonra kredi çekerim, bir ev alırız diye düşündüm. Annemin elini öpüp kampa katıldım. Şampiyonluk sonrası Ali Ağaoğlu bize ev vereceğini söylediğinde çığlıklar attım. Hemen annemi aradım. Anneme vermiş olduğum sözü yerine getirdim. Artık bir evimiz var. Annem gözyaşlarına boğuldu. Sağ olsun bana ailem her zaman destek oldu. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Onlar için ev önemli değil, benim neler çektiğimi, nasıl başarıya ulaştığımı biliyorlar. Daha önce başarılar kazanmıştık ama bir evimiz olmamıştı. Annemin gözyaşları mutluluktandı. Ali Ağaoğlu bize verdiği sözü yerine getirdi. Rüyamızı gerçekleşti. Kaptanımız dışında kimsenin evi yoktu. Şimdi hepimizi evi oldu."

- "İnancımızı Türk halkından aldık"

Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediğini vurgulayan milli sporcu, Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Barış Telli, "Biz bir anda bu başarıya ulaşmadık, yılların çalışmasının emeği. Ben 2005 yılında ampute futbola başladım. Ayağımı, futbol topu peşinde koşacağım diye arabanın altında kalarak kaybettim. Hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Şu an hayallerimi gerçekleştirdiğim ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Başarılarımızı kupayla taçlandırdık. Vodafone Park'a binlerce insanın gelmesi, ailelerimizin duasıyla kupaya uzandık. İnancımızı Türk halkından aldık. Türk'ün gücünü göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanımız bize bütün kapıları açtı"

Barış Telli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine büyük bir destek verdiğini dile getirdi.

Erdoğan'la şampiyonadan sonra görüştüklerini aktaran Barış Telli, "Her zaman söylüyoruz, Cumhurbaşkanımız bize bütün kapıları açtı. Bize büyük bir destek verdi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Geçen günlerde yanındaydık. Zamanını bizle geçirdi. Hepimizle yakından ilgilendi. Kalbi büyük bir adam. Allah başımızdan eksik etmesin. Hiçbir zaman yılmıyor, dimdik ayakta. O bizim biz de onun yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.