 Advocaat bırakıyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Advocaat bırakıyor

    Advocaat bırakıyor

    Teknik direktör , Milli Takımı'ndaki görevini, iki özel maçın ardından bırakacağını açıkladı.

    Advocaat, İskoçya'da Aberdeen Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, yarın İskoçya ve 14 Kasım'da da Romanya ile oynayacakları özel karşılaşmaların ardından milli takım teknik direktörlüğünü bırakacağını söyledi.

    Tecrübeli teknik adamın, Kraliyet Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi 1 Aralık'ta sona eriyor.

    Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev aldı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:51
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