Advocaat bırakıyor
Teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndaki görevini, iki özel maçın ardından bırakacağını açıkladı.
Advocaat, İskoçya'da Aberdeen Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, yarın İskoçya ve 14 Kasım'da da Romanya ile oynayacakları özel karşılaşmaların ardından milli takım teknik direktörlüğünü bırakacağını söyledi.
Tecrübeli teknik adamın, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi 1 Aralık'ta sona eriyor.
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev aldı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:51
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
isimsiz çok ağır konuşmuş
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Ekici 11’e
Toplam 2
Yorum
1907 GENÇ FBLİ YAPILAN HERŞEY BOŞUNA Bİ HALT OLMAZ. SUNİ HAKEMLER SUNİ LİGİN SUNİ ŞAMPİYONUNU BELİRLEMİŞLER. HAFTADA 1 MAÇA ÇIKILSA YETER MASRAFA GEREK YOK
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
fbcan şampiyonluğa kendisi inandığı için mi gayri resmi istifa etti?
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