 Advocaat, bırakacağını açıkladı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Advocaat, bırakacağını açıkladı

    Advocaat, bırakacağını açıkladı

    Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndaki görevini, iki özel maçın ardından bırakacağını açıkladı.

    Advocaat, İskoçya'da Aberdeen Havalimanı'nda basına yaptığı açıklamada, yarın İskoçya ve 14 Kasım'da da Romanya ile oynayacakları özel karşılaşmaların ardından milli takım teknik direktörlüğünü bırakacağını söyledi.

    Tecrübeli teknik adamın, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi 1 Aralık'ta sona eriyor.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:38
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