Yabancı sayısı düşecek!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRT Spor’da yabancı sayısını 5’e veya 6’ya düşüreceklerini söyledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRT Spor'da katıldığı Basın Tribünü programında yabancı sayısı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı ve yabancı sayısının 5 ya da 6 ile sınırlandırılması gerektiğini belirtti.Bak, yaptığı açıklamada, "Futbolumuzun ekol olması için altyapıda oyuncularınızın olması lazım. Altyapıdan yetişmiş futbolcuların Milli Takım'da olması lazım. Yabancı sayısının düşmesini arzu ediyorum. 5 veya 6 futbolcu olabilir. Galatasaray örneği var. Galatasaray, 4 yabancıyla Avrupa Şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı. Kulüplerin alt yapıya önem vermesi gerektiğini de vurgulayan Bak, ayrıca şunları söyledi: "Kulüp yöneticilerinin de alt yapı konusunda gayretli olması gerekiyor. Gelen yabancı futbolcularının da kaliteli olması lazım. Kulüpler alt yapıya yatırım yapsın, biz destek oluruz. Kulüplerin finansal durumları iyi değil. Kulüp yöneticilerinin de alt yapı konusunda gayretli olması gerekiyor."



SPORCU yetiştirilmesi konusunda elinde bir rapor olduğunu belirten Bak, "Üretmezsek sürdürülebilir değil bu durum. Maliye bakanlığının 13 Haziran 2017 tarihli raporu var bende. Konyaspor, alt yapıdan yetişen oyuncularla oynuyor. Bursaspor ve Trabzonspor da öyle. Örnekler var. Bu ülkelerin çocukları da yetenekli, yetenek konusunda eksiklerimiz yok. TFF olsun, TBF olsun, birlikte değerlendirip, bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda da aynı sorunun olduğunu düşünüyorum. Milli oyuncularının takımlarında aldığı süreler ortada" diye konuştu.