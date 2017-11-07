Yabancı sayısı düşecek!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRT Spor’da yabancı sayısını 5’e veya 6’ya düşüreceklerini söyledi
SPORCU yetiştirilmesi konusunda elinde bir rapor olduğunu belirten Bak, "Üretmezsek sürdürülebilir değil bu durum. Maliye bakanlığının 13 Haziran 2017 tarihli raporu var bende. Konyaspor, alt yapıdan yetişen oyuncularla oynuyor. Bursaspor ve Trabzonspor da öyle. Örnekler var. Bu ülkelerin çocukları da yetenekli, yetenek konusunda eksiklerimiz yok. TFF olsun, TBF olsun, birlikte değerlendirip, bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda da aynı sorunun olduğunu düşünüyorum. Milli oyuncularının takımlarında aldığı süreler ortada" diye konuştu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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