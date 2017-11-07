Video Hakem de Çakır’ı suçladı

MHK'nın deneme amaçlı başlattığı VAR (video yardımcı hakem uygulaması) bu hafta da uygulandı. MHK'nin tartışmalı maçlardaki kararlar hakkında geniş kapsamlı bir rapor hazırladığı bildirildi. Sivas-Konya maçında skandal bir penaltı çalan Cüneyt Çakır'ın defanstaki Eren'in ayağına bakmadığı için hata yaptığı, VAR olsaydı bu penaltıyı iptal edeceği öngörüldü. Bu arada Konyaspor cephesi de Çakır'dan bu hatası için samimi bir özür beklediklerini duyurdu.