 Video Hakem de Çakır’ı suçladı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Video Hakem de Çakır’ı suçladı

    Video Hakem de Çakır’ı suçladı
    MHK'nın deneme amaçlı başlattığı VAR (video yardımcı hakem uygulaması) bu hafta da uygulandı. MHK'nin tartışmalı maçlardaki kararlar hakkında geniş kapsamlı bir rapor hazırladığı bildirildi. Sivas-Konya maçında skandal bir penaltı çalan Cüneyt Çakır'ın defanstaki Eren'in ayağına bakmadığı için hata yaptığı, VAR olsaydı bu penaltıyı iptal edeceği öngörüldü. Bu arada Konyaspor cephesi de Çakır'dan bu hatası için samimi bir özür beklediklerini duyurdu.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Video Hakem de Çakır’ı suçladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.