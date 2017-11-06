Makelele'nin yeni rotası Belçika
Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Eupen, İspanyol Jordi Condom'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fransız Claude Makelele ile anlaşma sağladı.
Eupen Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekibi Swansea City'de yardımcı antrenörlük yapan 44 yaşındaki Makelele ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Makelele, Paris Saint-Germain'de (PSG) 2011'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini 2014'te Bastia'da yaşadı. Futbolculuk döneminde Real Madrid, Chelsea ve PSG gibi önemli takımlarda oynayan Fransız futbol adamı, ocak ayından bu yana Swansea City'de yardımcı antrenörlük yapıyordu. Belçika Ligi'nde 14 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Eupen, 10 puanla son sırada bulunuyor.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:20
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Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!
Toplam 23
Yorum
murat ersun yanal gelmeli acillll
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 26
Yorum
zafer koyun da boş tribünlere oynamaya devam edin
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 26
Yorum
61 Hala yabancı sınırı diyorlar ya varken ne oldu biri söylesin bu adama kardeşim alt yapıyı zorunlu hale getirin altyapıyı...
Makelele'nin yeni rotası Belçika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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