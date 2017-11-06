Andrea Pirlo futbolu bıraktı

Dünya futbolunun İtalyan yıldızı Andrea Pirlo futbolu bıraktığını açıkladı.

Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca birçok başarı yakaladı. Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. New York City'ye 2015'te transfer olan İtalyan futbolcu, takımıyla bu sezon 15 maça çıktı.