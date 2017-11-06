Andrea Pirlo futbolu bıraktı
MLS ekiplerinden New York City formasıyla son maçına çıkan İtalyan efsane oyuncu Andrea Pirlo, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Dünya futbolunun İtalyan yıldızı Andrea Pirlo futbolu bıraktığını açıkladı.
Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca birçok başarı yakaladı. Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. New York City'ye 2015'te transfer olan İtalyan futbolcu, takımıyla bu sezon 15 maça çıktı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:01
-
İşte 'VAR' raporu! Göztepe'nin golü ofsayt...
Toplam 5
Yorum
mcmv abi-siz-VARIN-nelere-karışıp-karışmayacağını-yazmışsınız.buna-göre-var-baştan-bitmiştir.çünkü-problem-hakemin-gördüğü-pozisyonda.
-
Fenerbahçe'de forvetler suskun
Toplam 6
Yorum
haydar Alınan forvetler neye göre alındı şaşırıyorum. Galiba izlemeden alınmış. Galatasaray-Başakşehir ve Alanya forvetleri gibi olmalı.
-
Galatasaray'da Feghouli seferberliği
Toplam 3
Yorum
HagiHagi Kanada ihtiyacimiz var ama bu tempoyla takima ayak uyduramaz. Cok calismasi lazim.
Andrea Pirlo futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.