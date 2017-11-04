 Erdoğan Şenay vefat etti – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    vefat etti

    Erdoğan Şenay vefat etti

    Duayen spor yazarı hayatını kaybetti.

    Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tercüman, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazısı kaleme alan ve derneğin onur üyelerinden olan , 79 yaşında vefat etti.

    Erdoğan Şenay, Türkiye Futbol Federasyonunda da çeşitli kademelerde görev almıştı.

    Şenay'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Erdoğan Şenay için sarı-lacivertliler de başsağlığı mesajı yayımladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Usta gazeteci, yüksek divan kurulu üyemiz merhum Erdoğan Şenay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:29
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