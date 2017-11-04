Erdoğan Şenay vefat etti
Duayen spor yazarı Erdoğan Şenay hayatını kaybetti.
Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tercüman, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazısı kaleme alan ve derneğin onur üyelerinden olan Erdoğan Şenay, 79 yaşında vefat etti.
Erdoğan Şenay, Türkiye Futbol Federasyonunda da çeşitli kademelerde görev almıştı.
Şenay'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Erdoğan Şenay için sarı-lacivertliler de başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Usta gazeteci, yüksek divan kurulu üyemiz merhum Erdoğan Şenay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:29
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
Erdoğan Şenay vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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