Yakubu hayatını kaybetti
Ajax ve Gana Milli Takımının eski oyuncusu Abubakari Yakubu 35 yaşında hayatını kaybetti.
Amansız bir hastalığa yakalanan Abubakari Yakubu, yaşamını yitirdi. Gana Futbol Federasyonu üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Ajax alt yapısında başladığı futbol kariyerini aynı kulüpte sürdüren Yakubu, daha sonra Vitesse formasını giydi. 2009'da 28 yaşında Vitesse'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Ganalı futbolcu, yeşil sahalara veda etti. Gana Milli Takımı'nın formasını da 13 kez giyen Yakubu, 2006 Dünya Kupası'nda da yer almıştı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:11
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Toplam 11
Yorum
hayret Daha önce ne idi ki şimdi ne olsun. Hayret Tolga'nın hiç bir şey olmadığını bir sen bilmiyorsun hoca değilsin ki bilesin.biran önce bırakgit
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Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz
Toplam 6
Yorum
LİVERPOOLLU BU ADAMA NE İÇİRDİNİZ BÖYLE UÇMUŞ.
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Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz
Toplam 6
Yorum
liverpooollu Türkiye sadece BJK dan ibaret değil.O yüzden siz sadece kendi kulübünüzü temsil ediyorsunuz.Milli takıma Ş.Güneşi göndermediniz.
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