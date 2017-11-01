 Yakubu hayatını kaybetti – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yakubu hayatını kaybetti

    Yakubu hayatını kaybetti

    Ajax ve Gana Milli Takımının eski oyuncusu Abubakari Yakubu 35 yaşında hayatını kaybetti.

    Amansız bir hastalığa yakalanan Abubakari Yakubu, yaşamını yitirdi. Gana Futbol Federasyonu üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Ajax alt yapısında başladığı futbol kariyerini aynı kulüpte sürdüren Yakubu, daha sonra Vitesse formasını giydi. 2009'da 28 yaşında Vitesse'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Ganalı futbolcu, yeşil sahalara veda etti. Gana Milli Takımı'nın formasını da 13 kez giyen Yakubu, 2006 Dünya Kupası'nda da yer almıştı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:11
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