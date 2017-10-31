 Leekens Macaristan’da – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Leekens Macaristan’da

    Leekens Macaristan’da
    Macaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Georges Leekens getirildi. İstifa eden Alman teknik direktör Bernd Storck'un yerine 68 yaşındaki Belçikalı teknik adam Leekens getirildi
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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