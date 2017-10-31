24 takımlı Dünya Kulüpler Kupası

FIFA'nın Kulüpler Dünya Kupası'nı genişletme planının detayları ortaya çıkıyor. FIFA Konseyi Üyesi ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, geçen hafta Hindistan'daki toplantıda tartışılan konuyla ilgili açıklamalar yaptı. FIFA'nın takım sayısını 24'e çekarmayı planladığı ve bunların sekizerli üç grupta mücadeleye başlayacakları açıklandı.

Grindel, Facebook sayfasından "Futbolcuların dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı var. Bunun için de en uygun ay Haziran... FIFA, milli takımların mücadele ettiği turnuvalara odaklanmalı" diye yazdı. Grindel, Kulüpler Dünya Kupası'nın büyümesi için Konfederasyonlar Kupası'nın kalkacağını dile getirdi. Kulüpler Dünya Kupası, bugünkü formatıyla 7 takımın katılımıyla yapılıyor. FIFA üyesi 6 konfederasyonun şampiyonları ve ev sahibi ülkenin şampiyonunun mücadelesine yarı finalden itibaren giren Avrupa ve Güney Amerika şampiyonları en fazla ikişer maç yapıyorlar. Avrupalı futbolseverler, kendi sezonlarının içinde düzenlenen bu turnuvaya fazla ilgi göstermiyor.

Konfederasyonlar Kupası, Dünya Kupası'ndan bir yıl önce ve Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkede yapılıyor. Ancak 2022 Dünya Kupası'nı düzenleyecek Katar'ın 2021'de Konfederasyonlar Kupası'nı yapması mümkün görünmüyor. Ülkenin iklim koşulları nedeniyle Dünya Kupası Kasım-Aralık'ta yapılacak. Ama bir yıl önce yazın Konfederasyonlar Kupası yapılamayacağından, 2021'de Konfederasyonlar Kupası yerine genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası oynanması planlandı. Bu organizasyonun ev sahipliği için en büyük aday ise Çin... Çin şirketi Alibaba Kulüpler Dünya Kupası'nın 2022'ye kadar isim sponsoru olmuştu.