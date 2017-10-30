 Yok böyle prim – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Yok böyle prim

    Yok böyle prim

    ekiplerinden Meixian Techand futbolcuları birinci lige yükselmelerini soyunma odasına nakit olarak gelen primleriyle kutladılar.

    Bu sezon gösterdikleri müthiş performansla Çin birinci ligine yükselen Meixian Techand takımı bu güne kadar benzeri görülmemiş bir prim kutlaması gerçekleştirdi. Pazar günü Shenzhen Ledman'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyetle bir üst lige yükselen takımın oyuncuları 2.8 milyon poundluk nakit primle ödüllendirildiler.



    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
    Soyunma odasına nakit olarak gelen paralarla fotoğraf çektiren ve sosyal medyadan paylaşan futbolcuların bu anları sosyal medya da da büyük ilgi gördü. Aldıkları primle birlikte büyük bir coşku yaşayan futbolcular, Carlos Tevez, Oscar, Hulk, Ezequiel Lavezzi gibi oyuncuların astronomik ücretlerle yer aldığı Çin liginin maddi olanaklarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:41
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