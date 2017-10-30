Yok böyle prim
Çin Ligi ekiplerinden Meixian Techand futbolcuları birinci lige yükselmelerini soyunma odasına nakit olarak gelen primleriyle kutladılar.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Soyunma odasına nakit olarak gelen paralarla fotoğraf çektiren ve sosyal medyadan paylaşan futbolcuların bu anları sosyal medya da da büyük ilgi gördü. Aldıkları primle birlikte büyük bir coşku yaşayan futbolcular, Carlos Tevez, Oscar, Hulk, Ezequiel Lavezzi gibi oyuncuların astronomik ücretlerle yer aldığı Çin liginin maddi olanaklarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:41
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Endonezya'ya gel Persie
Toplam 7
Yorum
fener gibi para babası çitfliği dünyada hiç bir yerde bulamaz o nedenle sözleşmesi bitene kadar ovsalar bile bir yere gitmez,keşke ekiciyide alsa
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Kral çıplak!
Toplam 4
Yorum
gs1905 gidecek oyuncular daha fazla DENAYERİ GÖNDER GİTSİN -ASOMAO CABUK GELSİN.
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
Toplam 20
Yorum
bjkli arkadaşlar tudorun 2nci bir planı yok rakip takım ndiaye ile fernandoyu oynatmadığı zaman tıkanıyorlar işin gerçeği şapka düştü kel göründü
Yok böyle prim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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