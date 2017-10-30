Yok böyle prim

Bu sezon gösterdikleri müthiş performansla Çin birinci ligine yükselen Meixian Techand takımı bu güne kadar benzeri görülmemiş bir prim kutlaması gerçekleştirdi. Pazar günü Shenzhen Ledman'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyetle bir üst lige yükselen takımın oyuncuları 2.8 milyon poundluk nakit primle ödüllendirildiler.Soyunma odasına nakit olarak gelen paralarla fotoğraf çektiren ve sosyal medyadan paylaşan futbolcuların bu anları sosyal medya da da büyük ilgi gördü. Aldıkları primle birlikte büyük bir coşku yaşayan futbolcular, Carlos Tevez, Oscar, Hulk, Ezequiel Lavezzi gibi oyuncuların astronomik ücretlerle yer aldığı Çin liginin maddi olanaklarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.