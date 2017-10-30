 Tam 170 sezon oynadı, rekorlar kitabına girdi! – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Tam 170 sezon oynadı, rekorlar kitabına girdi!

    Tam 170 sezon oynadı, rekorlar kitabına girdi!

    Bilgisayar oyunları arasında en çok bağımlılık yaratanlardan olan "Football Manager" tuhaf bir rekorun da konusu oldu.

    Football Manager, dünyanın en çok bağımlılık yapan oyunlarından biri. 26 yaşındaki Seb Keenan ise bu bağımlılığı bir sonraki adıma taşıdı. Socrates'te yer alan habere göre, Keenan, doğup büyüdüğü şehrin takımı Oxford United'la tek bir oyunda 170 sezonu tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Altı ay boyunca günde yedi saat Football Manager 2010 oynayan Keenan, bu süre zarfında takımıyla altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna da ulaştı. Oxford United kulübü de Keenan'ın bu başarısını tebrik edenlerden. Hatta Keenan, takımın bir maçında stadyumda ağırlanabileceğini bile düşünüyor. The Daily Mail'e konuşan 26 yaşındaki oyunsever, çevresinden de rekorla ilgili olumlu tepkiler aldığını anlatıyor: "Arkadaşlarım 'efsane' olduğumu söylüyor. Babamın bana 'hayatta başarabileceğin en iyi şey bu' demesi ise biraz düşündürücü."

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:17
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