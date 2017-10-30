 Sırbistan'da Muslin ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sırbistan'da Muslin ile yollar ayrıldı

    Sırbistan'da Muslin ile yollar ayrıldı

    Sırbistan Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Muslin'in sözleşmesini feshetti

    Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), A Milli Takım Teknik Direktörü Slavoljub Muslin ile yollarını ayırdı.

    Federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, FSS Başkanı Slavisa Kokeza'nın da katıldığı olağanüstü toplantıda, geçen yıldan beri milli takımın başında bulunan 64 yaşındaki Sırp teknik adamın geleceğinin ele alındığı ifade edildi.

    Açıklamada, Muslin ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşıldığı kaydedilirken, deneyimli teknik direktörün yerine eski milli futbolcu Mladen Krstajic'in geçici olarak milli takımın başına getirildiği belirtildi.

    Görev yaptığı süre içinde gösterdiği iş birliği ve elde ettiği sonuçlar için Sırp teknik adama teşekkür edilen açıklamada, Muslin'in yardımcılığını da yapan Krstajic'in, Çin ve Güney Kore ile oynanacak özel maçlarda takımın başında olacağı kaydedildi.

    Muslin yönetiminde Sırbistan, 2018 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sırbistan'da Muslin ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.