Sırbistan'da Muslin ile yollar ayrıldı
Sırbistan Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Muslin'in sözleşmesini feshetti
Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), A Milli Takım Teknik Direktörü Slavoljub Muslin ile yollarını ayırdı.
Federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, FSS Başkanı Slavisa Kokeza'nın da katıldığı olağanüstü toplantıda, geçen yıldan beri milli takımın başında bulunan 64 yaşındaki Sırp teknik adamın geleceğinin ele alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Muslin ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşıldığı kaydedilirken, deneyimli teknik direktörün yerine eski milli futbolcu Mladen Krstajic'in geçici olarak milli takımın başına getirildiği belirtildi.
Görev yaptığı süre içinde gösterdiği iş birliği ve elde ettiği sonuçlar için Sırp teknik adama teşekkür edilen açıklamada, Muslin'in yardımcılığını da yapan Krstajic'in, Çin ve Güney Kore ile oynanacak özel maçlarda takımın başında olacağı kaydedildi.
Muslin yönetiminde Sırbistan, 2018 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etmişti.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:25
-
Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 47
Yorum
whocares TFF TARAFLIDIR. Yeşil renk sevdalısıdır. Eh, yeşil de yayıncı kuruluş rengidir.
-
"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 13
Yorum
Gs Ne büyüksün galatasaray ,ağzı olan attığın yeme koşuyor ...
-
Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 47
Yorum
whocares Sen başka maçı mı seyrettin? Caner'in hakemin arkasında el kol hareketleriyle tamamladığı küfürleri var.
Sırbistan'da Muslin ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.