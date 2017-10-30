Sırbistan'da Muslin ile yollar ayrıldı

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), A Milli Takım Teknik Direktörü Slavoljub Muslin ile yollarını ayırdı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, FSS Başkanı Slavisa Kokeza'nın da katıldığı olağanüstü toplantıda, geçen yıldan beri milli takımın başında bulunan 64 yaşındaki Sırp teknik adamın geleceğinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Muslin ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşıldığı kaydedilirken, deneyimli teknik direktörün yerine eski milli futbolcu Mladen Krstajic'in geçici olarak milli takımın başına getirildiği belirtildi.

Görev yaptığı süre içinde gösterdiği iş birliği ve elde ettiği sonuçlar için Sırp teknik adama teşekkür edilen açıklamada, Muslin'in yardımcılığını da yapan Krstajic'in, Çin ve Güney Kore ile oynanacak özel maçlarda takımın başında olacağı kaydedildi.

Muslin yönetiminde Sırbistan, 2018 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etmişti.